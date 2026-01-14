Locali sicuri guardia alta | Summit con i gestori

A Bologna, i controlli nei locali sono rafforzati per garantire un ambiente sicuro e responsabile. Il sindaco Matteo Lepore ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la guardia, ricordando la tragedia di Crans-Montana, che ha coinvolto giovani di diverse città. Un impegno costante per permettere a tutti di divertirsi senza rischi, promuovendo la sicurezza e la tutela della vita umana nei locali della città.

"A Bologna i controlli nei locali si fanno, ci si può divertire in sicurezza". Così, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è tornato sulla tragedia del rogo di Crans-Montana, in Svizzera, che ha strappato 40 giovani vite, tra cui il bolognese Giovanni Tamburi. E annuncia la convocazione di "un incontro con le associazioni di categoria e i rappresentanti dei circoli del terzo settore, la collaborazione deve esserci anche da parte delle categorie economiche". L’idea è "affrontare – continua il primo cittadino – il tema della vita notturna e dei locali serali: voglio promuovere un incontro col mondo delle scuole e i rappresentanti, sia degli studenti che dei genitori, perché su questo a Bologna, con il piano della notte e la vicesindaca Emily Clancy, si stanno facendo cose importanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

