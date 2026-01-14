L' Iran avverte | Se attaccati colpiremo le basi Usa nella regione

L’Iran ha dichiarato di essere pronto a rispondere con attacchi alle basi statunitensi nella regione in caso di aggressione. L'avvertimento mira a sottolineare la volontà di difendere i propri interessi e a mettere in guardia eventuali attori coinvolti. La situazione resta tesa, con possibili ripercussioni sulla stabilità dell’area e sulla sicurezza internazionale.

Iran, Ong: “538 morti durante le proteste”. Teheran avverte gli Usa: “Se attaccati colpiremo le vostre basi e Israele” - Nella notte nuove manifestazioni nelle principali città del Paese, mentre cresce la repressione del regime. fanpage.it

Iran, 538 persone uccise durante le proteste. Teheran avverte: «Se attaccati colpiremo duramente basi Usa e Israele» - Wsj: «Trump martedì in briefing per le opzioni sulla rispost ... corriere.it

IRAN, OLTRE 12MILA MORTI, SCONTRO GLOBALE: TRUMP INCITA LA PIAZZA, MOSCA AVVERTE SUGLI ATTACCHI Dall’annuncio di Trump sull’“aiuto in arrivo” alla dura risposta russa: l’Iran al centro di una crisi che intreccia diritti umani, geopolitica e sic facebook

Trump: "L'Iran vuole negoziare" dopo minacce di attacco per repressione violenta delle proteste Bilancio sale a 544 morti. La Cina si oppone all'uso della forza in Medio Oriente e auspica stabilità. Teheran aperto alla diplomazia ma avverte: "Obiettivi x.com

