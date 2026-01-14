L' Iran avverte | Se attaccati colpiremo le basi Usa nella regione
L’Iran ha dichiarato di essere pronto a rispondere con attacchi alle basi statunitensi nella regione in caso di aggressione. L'avvertimento mira a sottolineare la volontà di difendere i propri interessi e a mettere in guardia eventuali attori coinvolti. La situazione resta tesa, con possibili ripercussioni sulla stabilità dell’area e sulla sicurezza internazionale.
L'Iran ha avvertito i Paesi vicini che colpirà le basi statunitensi come rappresaglia per eventuali attacchi da parte di Washington. Lo riporta Reuters online citando funzionari iraniani. Teheran, spiega la fonte, ha comunicato ai paesi della regione, dall'Arabia Saudita agli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Today.it
