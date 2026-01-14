“L’ira di Dio”: la peste a Napoli del 1656 nel libro di Antonio Orselli di Anita Curci Questo libro analizza l’epidemia di peste che colpì Napoli nel 1656, attraverso il racconto di Antonio Orselli. L’opera si inserisce nello studio delle fonti storiche dell’epoca, offrendo spunti per comprendere le conseguenze sociali ed economiche di quella tragedia. La narrazione si inserisce nel filone degli studi sulla peste, con un approccio rigoroso e sobrio

di Anita Curci “Questo libro è nato quando studiavo all’Università le opere di Giambattista Basile, autore del Cunto de li cunti e morto una ventina d’anni prima della grande peste a Napoli. Questa datazione mi è rimasta impressa ed è ritornata negli anni successivi come drammatica sequenza di un “prima” e un “dopo”, una Apocalisse che alterò definitivamente il corso della storia della città. Quella strage si era portata via non solo il mondo del Basile, ma anche quello del Cortese, e la città delle incisioni del Callot. La Partenope che ne era illustrata, infatti, non esisteva più. E questo senso di perdita irreparabile me lo sono portato dentro nel tempo, pensando più volte di scriverne. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

