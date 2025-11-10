Alla Libreria Raffaello presentazione del libro Napoli un film lungo un secolo di Antonio Tedesco

Alla presenza dell’autore Antonio Tedesco e dell’editore Giovanni Musella, con la partecipazione di Carla Librera (Presidente Regionale AIDDA), della Prof. Giuseppina Scognamiglio, docente di Letteratura Teatrale e del Master di II Livello in Drammaturgia e Cinematografia presso l’Università. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

