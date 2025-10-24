Caressa sicuro | Se l’Inter vincesse a Napoli volerebbe Pio Esposito mi piace ma va detta una cosa…
Inter News 24 Le parole di Fabio Caressa, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabio Caressa ha parlato a Sky Sport in vista di Napoli Inter. IL MOMENTO DELL’INTER – «Se vincesse a Napoli l’Inter poi volerebbe». PIO ESPOSITO – « Mi piace tantissimo Esposito, ma si è mangiato due gol clamorosi. Nessuno ha ricordato però i due gol contro l’Union e questo vuol dire che gli stiamo dando fiducia, però. Se li avesse sbagliati Taremi? Eh sì, è così. Ha fatto subito bene al Mondiale ». IL MOMENTO DEL NAPOLI – « Quando un gruppo vince succede che in quello che fa cerca le emozioni dell’ultima giornata nella prima giornata della stagione seguente. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Per molti Fabio Caressa è il miglior telecronista di SEMPRE - facebook.com Vai su Facebook