Linea Alessandria-Piacenza modifiche alla circolazione dei treni

Rete Ferroviaria Italiana informa che, sulla linea Alessandria-Piacenza, saranno effettuati interventi di potenziamento infrastrutturale mediante la costruzione di due nuovi ponti al chilometro 57+953. Queste modifiche alla circolazione dei treni sono necessarie per migliorare la funzionalità e la sicurezza della linea. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni o modifiche ai servizi durante i lavori.

Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Fs, eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale con il varo di due nuovi ponti posti al chilometro 57+953. Per consentire l'operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Voghera e.

