La Valle di Adamè, parte del Parco Regionale dell’Adamello e inserita nella Rete Natura 2000, è sede di una centralina idroelettrica installata alcuni anni fa dai gestori della baita a 2100 metri di quota. Questo intervento, volto a promuovere energie rinnovabili, solleva però anche questioni ambientali, evidenziando i possibili effetti di soluzioni green sulla tutela dell’ecosistema locale.

La Valle di Adamè, gioiello del Parco Regionale dell’Adamello lombardo compreso nella Rete europea Natura 2000, ospita da alcuni anni una centralina idroelettrica realizzata dai gestori dell’omonima baita a 2100 m di quota. Il progetto, nato tra il 2016 e il 2017 per l’esigenza del rifugio di sostituire i gruppi elettrogeni (alimentati a combustibili fossili trasportati in elicottero) puntando invece a generare in loco energia rinnovabile e silenziosa, ha ottenuto l’autorizzazione nel 2022 con una serie di rigide prescrizioni da rispettare: copertura immediata degli scavi, strutture in muratura compatibili con l’ambiente circostante, e così via. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il caso della centralina idroelettrica nella Valle di Adamè: se una scelta green minaccia l’ambiente stesso

