L’Fbi perquisisce la casa di una giornalista del Washington Post | sequestrato il cellulare della reporter

L’Fbi ha effettuato una perquisizione nella residenza di Hannah Natanson, giornalista del Washington Post, nell’ambito di un’indagine su una società di appalti governativi coinvolta in presunte violazioni di materiale classificato. Durante l’operazione, è stato sequestrato il cellulare della reporter. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela della privacy e sui limiti delle indagini giornalistiche in contesti di sicurezza nazionale.

L'Fbi ha perquisito la casa di Hannah Natanson, una giornalista del Washington Post, nell'ambito di un'indagine su una società d'appalti del governo accusata di detenzione illegale di materiale classificato. La reporter Hannah Natanson si trovava nella sua abitazione in Virginia, quando gli agenti federali si sono presentati alla porta d'ingresso e hanno chiesto di esaminare tutti i suoi dispositivi elettronici, sequestrando un telefono e uno smart watch. L'indagine su Perez-Lugones. Il mandato di perquisizione era legato alle attività di Aurelio Perez-Lugones, amministratore di sistema del Maryland con autorizzazione top secret, accusato di aver sottratto rapporti di intelligence classificati.

Escalation contro la stampa, FBI perquisisce casa di un reporter del Washington Post - it di Stefano Vaccara NEW YORK (ITALPRESS) – L'FBI ha perquisito all'alba la casa in Virginia di Hannah Natanson, giornalista del Washington Post, in una mossa definita ...

L'Fbi perquisisce la casa della reporter Washington Post e le sequestra il telefono: «Violati segreti governativi»

