L' ex premier ucraina Tymoshenko accusata di corruzione | Hanno perquisito l' ufficio del mio partito Respingo le accuse

L'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko è stata oggetto di perquisizioni da parte dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione, che l'ha accusata di corruzione. Tymoshenko, figura di spicco della rivoluzione Arancione contro Yanukovych, ha respinto tali accuse. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti indagini sulla trasparenza degli esponenti politici in Ucraina.

