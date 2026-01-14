**Ucraina | Yulia Tymoshenko accusata di corruzione**

Yulia Tymoshenko, leader del partito Batkivshchyna, è stata recentemente coinvolta in un procedimento giudiziario in Ucraina, con accuse di corruzione e tentativi di corruzione nei confronti di parlamentari. La vicenda rappresenta un episodio rilevante nel panorama politico del paese, richiedendo attenzione e analisi approfondite sulle dinamiche politiche e giudiziarie in Ucraina.

Kiev, 14 gen. (Adnkronos) - Yulia Tymoshenko, leader del partito Batkivshchyna (Patria), è stata accusata di aver offerto tangenti a membri del parlamento ucraino. Lo ha riferito al quotidiano Suspilne, Olha Postolyuk, portavoce della Procura anticorruzione. Una fonte delle forze dell'ordine, ha inoltre detto al Kyiv Independent che la Tymoshenko avrebbe offerto tangenti ai parlamentari del partito Servitore del Popolo di Zelensky. "Non si trattava di accordi una tantum, ma di un meccanismo regolare che prevedeva pagamenti anticipati ed era concepito per un periodo di tempo prolungato", ha aggiunto l'ufficio.

