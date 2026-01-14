L’ex commissario Franco Gabrielli con Sergio Ortelli durante la funzione

Franco Gabrielli, ex commissario, ha sempre partecipato con costanza alle funzioni religiose in occasione delle ricorrenze commemorative, dimostrando rispetto e continuità nel ricordare le vittime. Accanto a Sergio Ortelli, ha mantenuto un impegno costante nel presente, rappresentando un esempio di dedizione e sensibilità verso le occasioni di memoria.

Non ha mai saltato una ricorrenza. E' sempre stato al suo posto, in chiesa, per ricordare le vittime. E anche ieri, Franco Gabrielli, ha partecipato per il 14esimo anno consecutivo, alla giornata del ricordo nella chiesa dei santi Lorenzo e Mamiliano a Giglio Porto. Qualche mese dopo quell'immane tragedia fu lui, con piglio deciso, a prendere in mano le redini, in qualità di Commissario straordinario all'emeregnza Costa Concordia, seguendo passo passo il piano di rimozione della nave. Un lavoro duro che si concluse due anni più tardi con la rimozione del relitto e il trasporto definitivo dell'enorme balena ferita a morte nel porto di Genova, dove poi fu smantellato.

