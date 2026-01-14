Legnano il processo Piazza Pulita bis alle battute finali La difesa | Nessuna selezione ombra i cinque imputati vanno assolti

Il processo Piazza Pulita bis a Legnano si avvia verso la conclusione, con la difesa che chiede l’assoluzione dei cinque imputati, negando ogni forma di selezione ombra. La vicenda giudiziaria ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale, portando alla ribalta questioni legate alla trasparenza e alla legalità. Si attende ora una decisione definitiva che potrebbe chiudere un capitolo importante per la città.

Legnano (Milano) – Il processo Piazza Pulita bis entra nella fase decisiva, ma stavolta al centro dell'attenzione non c'è solo l'aula del Tribunale: c'è soprattutto Legnano, ancora una volta trascinata sotto i riflettori per una vicenda giudiziaria che ha segnato profondamente la città. Le difese hanno preso la parola chiedendo un'assoluzione piena per tutti gli imputati, ribaltando di fatto l'impianto accusatorio costruito dal pubblico ministero Nadia Calcaterra che, nell'udienza precedente, aveva chiesto condanne tra i 4 e i 9 mesi. Come imputati compaiono figure tutt'altro che marginali per Legnano: Enrico Barbarese, ex dirigente per lo Sviluppo organizzativo del Comune; il suo predecessore, Enrico Peruzzi; l'ex presidente di Amga, Catry Ostinelli; l'ex direttore di Euro.

