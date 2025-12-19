La Corte d’Assise di Arezzo ha assolto cinque cittadini nigeriani accusati di aver ridotto in schiavitù alcune giovani connazionali, sottoponendole a riti voodoo e costringendole alla prostituzione tra la strada e abitazioni private. La sentenza è stata pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il collegio giudicante, presieduto da Anna Maria Loprete con il giudice a latere Giorgio Margheri e sei giudici popolari, ha stabilito che nel corso del processo non è stata raggiunta la prova della riduzione in schiavitù. Le indagini erano state condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, ma l’impianto accusatorio si è rivelato insufficiente. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, nessuna schiavitù né riti voodoo: assolti cinque imputati nigeriani

