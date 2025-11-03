Il Comune di Roma vuole confermare le tariffe triplicate per i bus turistici | associazioni sul piede di guerra
Dopo il Giubileo, le tariffe di accesso per i bus turistici non cambieranno. Verranno confermati, molto probabilmente, i rincari che hanno riguardato la Ztl Bus B, quella relativa al centro storico. È quanto emerge dalla proposta di deliberazione che vorrebbe modificare il regolamento comunale e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Musei in Comune Roma added a new photo. - Musei in Comune Roma - facebook.com Vai su Facebook
A Roma da giorni è impossibile fare il cambio di residenza: bloccato il servizio online del Comune - Servizio bloccato a tempo indeterminato e cittadini alle prese con cambi di residenza che restano in sospeso. Come scrive romatoday.it