Le scritte contro il governo iraniano comparse sulla facciata della basilica di San Petronio | FOTO

Martedì sera, sulla facciata della basilica di San Petronio in piazza Maggiore, si sono manifestati i partecipanti di un corteo a sostegno delle proteste in Iran. Attraverso scritte proiettate, hanno espresso solidarietà alle contestazioni contro il regime dell’ayatollah Khamenei, evidenziando l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa situazione.

Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo ... tg24.sky.it

Proteste in Iran: commercianti e studenti contro il governo - In Iran sono in corso le proteste più estese degli ultimi anni, dopo quelle per l’uccisione di Mahsa Amini, giovane donna morta sotto la custodia della polizia morale. ilsole24ore.com

