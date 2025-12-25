Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno | scritte Free Gaza anche in piazza Corrubbio
Scritte vandaliche nel centro di Verona alla vigilia di Natale: colpiti i leoni della basilica di San Zeno, il monumento al Bersagliere in piazza Corrubbio e le mura di Castelvecchio. Gli inquirenti valutano la pista ProPal. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Pro Pal imbrattano i leoni di Verona. E spunta la scritta “Free Gaza"
Leggi anche: Concerto sinfonico alla Basilica di San Zeno: IX Sinfonia di Beethoven
Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno: scritte “Free Gaza” anche in piazza Corrubbio - Scritte vandaliche nel centro di Verona alla vigilia di Natale: colpiti i leoni della basilica di San Zeno, il monumento al Bersagliere in piazza Corrubbio ... fanpage.it
Pro Pal imbrattano i leoni di Verona. E spunta la scritta “Free Gaza" - Il danno ai leoni stilofori di Verona dev'essere ancora quantificato: la polizia sta guardando le immagini delle videocamera alla ricerca dei responsabili. msn.com
Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno - Ignoti hanno imbrattato con vernice verde i leoni stilofori situati all'ingresso della basilica di San Zeno, a Verona. msn.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.