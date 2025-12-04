Affitti brevi anche Milano vieta le keybox | 400 euro di multa ai proprietari che le utilizzeranno
Milano, 4 dicembre 2025 – Anche a Milano saranno vietate le keybox, le scatole portachiavi che sempre più spesso vengono affisse su pali e cancelli delle città, per permettere il self check-in negli appartamenti dati in affitto breve, anche in assenza del proprietario. A deciderlo è stato il Consiglio comunale, votando una modifica al Regolamento di polizia urbana, che vieta appunto l'installazione delle keybox "su elementi dell'arredo urbano, della segnaletica stradale, recinzioni, cancellate, pali della luce o altre strutture collocate su suolo pubblico". Il divieto riguarda "anche strutture private che si affacciano o sporgono su spazio pubblico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
LA FAVOLA SUGLI AFFITTI BREVI Da questa accurata ricerca si evince che limitare o bloccare del tutto le locazioni turistiche non risolve l'eccesso di turismo, e favorisce solo la categoria che ha condotto fin dall'inizio una campagna stampa scorretta ,basata s - facebook.com Vai su Facebook
L’Ue non pensa minimamente a vietare gli affitti brevi // @Naffete Vai su X
Affitti brevi, anche Milano vieta le keybox: 400 euro di multa ai proprietari che le utilizzeranno - Quelle che verranno applicate su pali, cancelli e segnaletica stradale saranno rimosse. Scrive ilgiorno.it
Anche Milano vieta le Keybox di affitti brevi per le strade - Milano vieta l'installazione di keybox, le cassette portachiavi per gli affitti brevi, per le strade della città e in particolare, "su elementi dell'arredo urbano, della segnaletica stradale, recinzio ... Segnala ansa.it
Anche Milano vieta le keybox nelle strade - Milano vieta l'installazione delle keybox, le cassette portachiavi per gli affitti brevi, per le strade della città e in particolare, "su elementi dell'arredo urbano, della segnaletica stradale, recin ... Lo riporta ansa.it
Milano vieta le cassette portachiavi legate agli affitti brevi - Nuove regole contro il proliferare delle ‘lockbox’: sanzioni fino a 400 euro e rimozione immediata ... Scrive 7giorni.info
Affitti brevi, il Comune di Milano vieta le keybox: sanzioni fino a 400 euro - Il Comune di Milano introduce il divieto di installare keybox, (cassette portachiavi utilizzate per gli affitti brevi) lungo le strade cittadine. Da msn.com
Turismo, Milano vieta i “lockbox” portachiavi su pali e cancelli - (askanews) – Da cento a quattrocento euro di sanzione, oltre alle ... Riporta msn.com