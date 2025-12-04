Affitti brevi anche Milano vieta le keybox | 400 euro di multa ai proprietari che le utilizzeranno

Ilgiorno.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 4 dicembre 2025 –  Anche a Milano saranno vietate le keybox, le scatole portachiavi che sempre più spesso vengono affisse su pali e cancelli delle città, per permettere il self check-in negli appartamenti dati in affitto breve, anche in assenza del proprietario.  A deciderlo è stato il Consiglio comunale, votando una modifica al Regolamento di polizia urbana, che vieta appunto l'installazione delle keybox "su elementi dell'arredo urbano, della segnaletica stradale, recinzioni, cancellate, pali della luce o altre strutture collocate su suolo pubblico". Il divieto riguarda "anche strutture private che si affacciano o sporgono su spazio pubblico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

