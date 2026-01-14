Le figlie del super boss della camorra dietro le truffe agli anziani in Liguria

Le figlie del noto boss della camorra Bruno Mascitelli, Antonella e Carmela, sono state arrestate nell'ambito di un'indagine sulle truffe agli anziani in Liguria. Il loro padre, leader del clan di Pomigliano, è coinvolto in attività criminali di lunga data. Questa vicenda evidenzia il collegamento tra criminalità organizzata e il rischio di truffe ai soggetti più vulnerabili.

