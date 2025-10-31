Le truffe hanno le gambe corte! | al Teatro Arbostella spettacolo sul tema del raggiro agli anziani          

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Salerno – Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, in collaborazione con la Prefettura di Salerno, ha promosso lo spettacolo teatrale “ Le truffe hanno le gambe corte ”, messo in scena dalla compagnia Antica Italiana diretta da Gaetano Troiano, in programma questa sera, venerdì 31 ottobre, alle ore 20, al  Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno che ne ha curato la produzione. L’iniziativa rientra nel progetto “Non farti truffare”, finanziato dal Ministero dell’Interno, e rappresenta un’importante azione di sensibilizzazione e prevenzione contro il fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

