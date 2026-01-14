L' attivista e pioniera dei diritti civili che a soli quindici anni nel 1955 sfidò le leggi razziali dell’Alabama

A soli quindici anni, nel 1955, questa attivista dei diritti civili si oppose alle leggi razziali dell’Alabama, rifiutando di cedere il suo posto sull’autobus a causa del colore della sua pelle. La sua scelta coraggiosa segnò un momento fondamentale nel movimento per l’uguaglianza, dimostrando come il valore individuale possa contribuire a cambiare la società.

A veva solo quindici anni quando disse no a una donna bianca, quando scelse di non cedere il suo posto sull’autobus solo per il colore della sua pelle. Claudette Colvin, pioniera dei diritti civili negli Stati Uniti, è morta a 86 anni in Texas, dopo una lunga vita trascorsa lontano dai riflettori. Per decenni il suo nome è rimasto quasi sconosciuto, nonostante il suo gesto abbia contribuito a cambiare la storia. Donne: lavoro e diritti in 70 anni di storia italiana. guarda le foto L’autobus di Montgomery, Alabama. Nel 1955, a Montgomery, come in gran parte del Sud degli Stati Uniti, le leggi razziali imponevano la segregazione sui mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

