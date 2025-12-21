Botte alla compagna in strada immortalate dal video arrestato dopo la nuova aggressione

E’ stato arrestato dalla polizia a Secondigliano il 40enne che si è reso protagonista dell’episodio di maltrattamenti a San Cipriano d’Aversa nei giorni scorsi. L’uomo, con precedenti specifici, ha aggredito la compagna davanti al commissariato dove la donna si era recata per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

