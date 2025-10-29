Ernest Queralt muore tagliandosi l'addome sulla vetrina di un negozio | tragedia nel calcio a 5

Ernest Queralt Besora, capitano dell'Alforja Futbol Sala, squadra spagnola di calcio a 5, è morto a 38 anni in circostanze definite "incomprensibili" dai media locali: il calciatore è caduto accidentalmente contro la vetrina di un negozio di libri e una scheggia di vetro gli ha trafitto l'addome in maniera fatale. 🔗 Leggi su Fanpage.it