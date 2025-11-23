Caccia al pirata della strada che ha investito una donna per poi scappare. E' successo a Perugia, nella frazione di Ramazzano, intorno alle 12.30 di domenica 23 novembre. A raccontare quanto accaduto sui social - e a lanciare l'appello per identificare chi era al volante del mezzo - è la figlia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Perugia, l'appello: "Mia madre investita da un pirata della strada, aiutateci"