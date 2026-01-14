Accoltellato dal padrone di casa della villa che sta svaligiando morto il ladro

Un uomo è stato trovato con una ferita da arma da taglio al petto davanti all’ospedale di Magenta ed è deceduto dopo il ricovero. L’indagine ha chiarito che si tratta di un ladro aggredito dal padrone di casa durante un tentativo di furto nella villa di Lonate Pozzolo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame, ma non si esclude che si sia trattato di una legittima difesa.

Lonate Pozzolo, 14 gennaio 2025 – Risolto il mistero dell’uomo scaricato davanti all’ospedale di Magenta con una ferita d’arma da taglio al petto e successivamente deceduto dopo il ricovero. Si tratta, a quanto riferito in un comunicato stampa dei carabinieri del comando provinciale di Varese, di un ladro che questa mattina alle 11 aveva tentato, insieme a due complici, il furto in una villa di Lonate Pozzolo. Lo scontro. Nell’abitazione, però, si trovava il padrone di casa che, uditi i rumori, si è precipitato nella stanza dove ha sorpreso i banditi. Qui è nata una colluttazione nel corso della quale, secondo la ricostruzione dei milirari dell’Arma, il proprietario della villa presa d’assalto avrebbe ricevuto una raffica di pugni sul viso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellato dal padrone di casa della villa che sta svaligiando, morto il ladro Leggi anche: Accoltellato dal padrone di casa della villa che sta svaligiando, muore un ladro Leggi anche: Ladro bloccato da padrone di casa, arrestato dai carabinieri Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Morto con ferita al torace, colpito da padrone di casa durante rapina - L'uomo morto all'ospedale di Magenta si sarebbe introdotto con un complice per rubare in una villa di Lonate Pozzolo (Varese) e sarebbe stato colpito dal padrone di casa con un coltello. ansa.it

