Ennesimo furto in casa I cittadini | Faremo ronde

Un nuovo furto si è verificato nella zona di Maresca, sulla Montagna pistoiese, a meno di tre settimane dall’ultimo episodio. La casa, situata vicino alla piscina, è stata svaligiata, generando preoccupazione tra i residenti. In risposta, alcuni cittadini hanno annunciato l’intenzione di organizzare ronde di vigilanza per aumentare la sicurezza del quartiere. La situazione evidenzia la crescente necessità di interventi efficaci per tutelare le abitazioni e la tranquillità della comunità.

Ancora un furto sulla Montagna pistoiese: a meno di tre settimane dall’ultima raffica, un’altra abitazione, questa volta a Maresca nelle vicinanze della piscina, è stata svaligiata. Ad accorgersi del fatto è stato un vicino di casa che ha visto due persone ed ha immediatamente avvisato i carabinieri. Dopo l’ennesimo furto, il livello di allarme tra la popolazione è cresciuto notevolmente e il disagio genera inquietudine e preoccupazione, anche perché il 14 dicembre ce ne erano stati ben tre in una notte e altri ne sono seguiti il 20 e il 21. I racconti si sono susseguiti sulle chat paesane. "Il 3 gennaio è stato segnalato un furto a Maresca, vicino alla piscina: due persone incappucciate (uno con cappuccio nero e rifrangenti bianchi) sono state viste uscire dal piano terra mentre i proprietari erano al piano superiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

