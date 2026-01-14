La vera storia di Giovanni Pascoli arriva in tv con il film Zvanì

Su Rai 1 arriva il film «Zvanì», che narra la vita di Giovanni Pascoli attraverso gli occhi della sorella Mariù. Questa produzione offre una lettura intima e originale del poeta, esplorando aspetti inediti della sua esperienza e della sua famiglia. Un’occasione per conoscere da vicino uno dei più importanti autori della letteratura italiana, in un racconto sobrio e rispettoso della sua storia.

Su Rai 1 il racconto inedito del poeta attraverso gli occhi della sorella Mariù In onda su Rai 1 Zvanì Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, il film che porta sul piccolo schermo una lettura intima e sorprendente della vita di Giovanni Pascoli, uno dei poeti più amati della letteratura italiana. Diretto da Giuseppe Piccioni. Il regista Giuseppe Piccioni ha scelto di raccontare l'infanzia, l'adolescenza e poi la vita adulta del poeta attraverso gli occhi e i ricordi della sorella Mariù.

Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, su Rai1 ci sarà spazio per la vera storia di Giovanni Pascoli attraverso il film "Zvanì"

Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli con Federico Cesari, Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio in onda su Rai1

Zvanì Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, il film stasera in tv trama, cast, storia vera

