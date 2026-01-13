Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli intervista a Federico Cesari | Pascoli è stato un ecologista ante litteram invitava l’uomo a riconnettersi con la natura

L’intervista a Federico Cesari approfondisce il rapporto tra Giovanni Pascoli e la natura, evidenziando il suo ruolo come precursore dell’ecologismo. “Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli” sarà trasmesso martedì 13 gennaio in prima serata, offrendo uno sguardo sulla figura del poeta e sui temi ambientali che affrontava. Un’occasione per riscoprire la sua poesia e le sue riflessioni sul rapporto tra uomo e natura.

