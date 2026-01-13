Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli intervista a Federico Cesari | Pascoli è stato un ecologista ante litteram invitava l’uomo a riconnettersi con la natura
L’intervista a Federico Cesari approfondisce il rapporto tra Giovanni Pascoli e la natura, evidenziando il suo ruolo come precursore dell’ecologismo. “Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli” sarà trasmesso martedì 13 gennaio in prima serata, offrendo uno sguardo sulla figura del poeta e sui temi ambientali che affrontava. Un’occasione per riscoprire la sua poesia e le sue riflessioni sul rapporto tra uomo e natura.
Andrà in onda martedì 13 gennaio in prima serata “Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli”. Diretto da Giuseppe Piccioni e scritto da Sandro Petraglia, il film racconta la storia di Giovanni Pascoli in modo da restituire l’uomo al di là del poeta. A interpretare Pascoli è Federico Cesari, affiancato da Benedetta Porcaroli nel ruolo di Maria e da Liliana Bottone in quello di Ida, le due sorelle che più di ogni altra presenza hanno segnato la vita privata e artistica del poeta. “Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli”, intervista esclusiva a Federico Cesari. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Federico Cesari. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
