La tragedia di Crans-Montana può accadere anche qui | chi di noi non conosce un locale che non rispetta le regole?

La tragedia di Crans-Montana ci ricorda quanto sia importante rispettare le norme di sicurezza, anche nei locali più frequentati. È un episodio che potrebbe verificarsi ovunque, Italia compresa, dove spesso si sottovalutano i rischi o si ignorano le regole. Conoscere e applicare correttamente le norme di sicurezza contribuisce a prevenire incidenti e a tutelare la vita di tutti, ovunque ci troviamo.

Siamo onesti: ciò che è accaduto a Crans-Montana il 31 dicembre poteva succedere nella maggior parte delle città italiane. La mia frase non giustifica i titolari del locale andato in fiamme ma condanna tutti quelli – imprenditori del divertimento, gestori e amministratori – che chiudono un occhio sperando che non accada mai nulla. Chi tra noi non conosce un bar, un pub, una discoteca con una scala troppo stretta, con una porta d'ingresso non adatta ad una carrozzina, con un'uscita di sicurezza chiusa, con un solo estintore se c'è? Chi tra noi non è mai entrato, in Italia, in un locale dove i clienti dovrebbero essere la metà di quelli che sono in un sabato sera? Chi tra noi non ha mai visto minorenni in luoghi dove non dovrebbero esserci? Ho ben in mente una serata sul treno tra Treviglio-Crema dove delle 15enni – dopo essersi cambiate nei bagni del vagone – si raccontavano i "trucchi" e le modalità per entrare in una discoteca del Cremasco nota a tutti.

