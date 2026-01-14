La sera prima… Tragedia in Italia ragazza trovata morta L’allarme disperato del fidanzato

Nella notte di Sampierdarena, a Genova, si è verificata una tragedia che ha coinvolto una giovane donna, trovata senza vita. Il fidanzato ha lanciato un appello disperato, suscitando attenzione e preoccupazione nella comunità. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle circostanze e eventuali responsabilità.

Un’alba livida ha avvolto il quartiere di  Sampierdarena, a Genova, dove la scorsa notte si è consumata la tragedia di una giovane vita spezzata. Una ragazza di  19 anni, di origini sudamericane, è stata trovata priva di vita all’interno di un’abitazione; un decesso sul quale la Polizia ha immediatamente aperto un fascicolo per fare piena luce. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, la diciannovenne avrebbe trascorso la serata in compagnia del fidanzato, consumando un mix potenzialmente letale di  alcol e sostanze stupefacenti. È stato proprio il compagno, sotto shock, a lanciare l’allarme intorno alle  2. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

