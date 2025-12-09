Ragazza trovata morta in via Val Padana a Roma cadavere nel cortile | allarme lanciato da un condomino

Notizie.virgilio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza è stata trovata morta nel cortile di un condominio in via Val Padana a Roma: in corso le indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ragazza trovata morta in via val padana a roma cadavere nel cortile allarme lanciato da un condomino

© Notizie.virgilio.it - Ragazza trovata morta in via Val Padana a Roma, cadavere nel cortile: allarme lanciato da un condomino

Leggi anche questi approfondimenti

ragazza trovata morta viaRoma, ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: indagini in corso - Una ragazza di età apparente tra i 16 e 18 anni, è stata trovata morta in un cortile condominiale a Roma, in via Val Padana, nel quartiere di Montesacro. Da lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazza Trovata Morta Via