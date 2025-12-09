Ragazza trovata morta in via Val Padana a Roma cadavere nel cortile | allarme lanciato da un condomino
Una ragazza è stata trovata morta nel cortile di un condominio in via Val Padana a Roma: in corso le indagini.
Roma, ragazza trovata morta nel cortile di un condominio: indagini in corso - Una ragazza di età apparente tra i 16 e 18 anni, è stata trovata morta in un cortile condominiale a Roma, in via Val Padana, nel quartiere di Montesacro. Da lapresse.it