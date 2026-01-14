La Preside una Fiction di regime ricca di bufale

Da lucascialo.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riportiamo le differenze della Fiction La Preside rispetto alla realtà e le critiche del Professor Mario Brasile della Sam Gilda. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

la preside una fiction di regime ricca di bufale

© Lucascialo.it - La Preside, una Fiction di regime ricca di bufale

Leggi anche: La nuova fiction di Rai1: "L'altro ispettore"; finalmente una bella novità ricca di originalità, grazia e pensiero

Leggi anche: Caivano, niente boss eroi ma una preside “coraggio” e un governo presente: così la fiction ribalta gli schemi di Saviano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Stasera in TV Film prima serata, lunedì 12 gennaio, John Wick e La preside.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.