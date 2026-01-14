La Preside una Fiction di regime ricca di bufale
Riportiamo le differenze della Fiction La Preside rispetto alla realtà e le critiche del Professor Mario Brasile della Sam Gilda. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Leggi anche: La nuova fiction di Rai1: "L'altro ispettore"; finalmente una bella novità ricca di originalità, grazia e pensiero
Leggi anche: Caivano, niente boss eroi ma una preside “coraggio” e un governo presente: così la fiction ribalta gli schemi di Saviano
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Stasera in TV Film prima serata, lunedì 12 gennaio, John Wick e La preside.
La protagonista della fiction di RaiUno “La preside” parla dell'incontro con Eugenia Canfora, del rapporto con il marito e con Napoli facebook
La preside vera, quella alla quale è ispirata la fiction con Luisa Ranieri, non è quella rappresentata in tv: Eugenia Carfora è molto di più. Meglio degli aggettivi possono spiegare gli episodi di vita vera. #TraFattiEMisfatti su #VentagliDiParole x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.