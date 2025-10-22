Di presidi in trincea, nella scuola italiana, ce ne sono tante, ma Eugenia Carfora, dirigente scolastica che opera nel quartiere periferico di Caivano, è ormai un simbolo per tutti coloro che credono che la riqualificazione non nasca solo dalla sicurezza ma anche dalla cultura. Sulla professoressa, più volte al centro di narrazioni giornalistiche sul quartiere su cui il governo Meloni ha scommesso da subito, al festival del Cinema di Roma è stata presentata ieri la fiction “La Preside”, a breve in onda su Rai 1, è liberamente ispirata alla vera storia della preside dell’Istituto Morano di Caivano, divenuta simbolo di riscatto e coraggio nel recupero educativo di una zona difficile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caivano, niente boss eroi ma una preside “coraggio” e un governo presente: così la fiction ribalta gli schemi di Saviano