Trump e premier giapponese Sanae Takaichi firmano accordi su terre rare – Il video

(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 Giappone e Stati Uniti hanno firmato un accordo sulle terre rare durante un incontro a Tokyo tra la nuova premier giapponese Sanae Takaichi e il Presidente statunitense Donald Trump. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online