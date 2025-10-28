Trump e premier giapponese Sanae Takaichi firmano accordi su terre rare – Il video
(Agenzia Vista) Giappone, 28 ottobre 2025 Giappone e Stati Uniti hanno firmato un accordo sulle terre rare durante un incontro a Tokyo tra la nuova premier giapponese Sanae Takaichi e il Presidente statunitense Donald Trump. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
