In vendita il Teatro delle Vittorie l' appello pubblico | Intitoliamolo a Pippo Baudo

Il Teatro delle Vittorie è ora in vendita, ma si propone un appello pubblico per fermarne la cessione. Si chiede di avviare un piano di investimenti per la ristrutturazione strutturale e tecnologica, restituendo così al teatro il suo ruolo nel panorama dello spettacolo. L’obiettivo è intitolare il teatro a Pippo Baudo, figura simbolo della televisione italiana, che ha contribuito a scrivere la sua storia in quegli ambienti.

Fermare la vendita del Teatro delle Vittorie; stabilire un piano di investimenti strutturali e tecnologici per la sua ristrutturazione, restituire al Teatro una nuova vita nel mondo dello spettacolo e intitolarlo a Pippo Baudo, emblema della tv italiana che proprio tra quegli ambienti ha scritto.

Roma, appello contro la vendita del Teatro delle Vittorie: «Intitoliamolo a Baudo». Firmano Insinna e i dipendenti Rai - org l'appello del comitato «Salviamo il teatro delle Vittorie»: «Ruolo centrale nel mondo della tv e della cultura» ... roma.corriere.it

L’appello contro la vendita del Teatro delle Vittorie - È arrivato l’appello del Comitato ‘Salviamo il TDV’ che ha chiesto di fermare la vendita del Teatro delle Vittorie: “Intitolatelo a Pippo Baudo”. novella2000.it

