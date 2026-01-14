La ’nuova’ via Roma vede la luce | Segno di una viabilità che cambia

A partire da settembre 2023, la nuova via Roma ha visto la sua realizzazione, segnando un cambiamento nella viabilità locale. Il progetto, al centro di discussioni e critiche, ha suscitato attenzione per i tempi di esecuzione e la configurazione della pista ciclabile. Questa trasformazione rappresenta un elemento importante nell’evoluzione del traffico urbano, contribuendo a un miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale in zona.

Iniziati nel settembre del 2023, sono stati al centro di numerose polemiche, incentrate soprattutto sui ritardi e sulla struttura della pista ciclabile. Ora, i lavori su via Roma, principale e trafficatissima arteria di Signa, sono finalmente conclusi. L'ultimo intervento, nelle scorse settimane, è stato il completamento della segnaletica verticale e orizzontale e l'introduzione dei cosiddetti "30 rossi a terra", che richiamano il limite di velocità. Inoltre il Comune ha installato nuovi contenitori in plastica riciclata per le piante lungo il muro dell'Erta di Castello. Le fioriere consentiranno la nascita di una parete verde, dato che si tratta di piante pendule o ricadenti, i cui rami caleranno dal parapetto dell'erta verso via Roma.

