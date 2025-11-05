Il cantiere di Veronetta entra in una nuova fase e cambia ancora la viabilità

Nuove modifiche temporanee alla circolazione nel quartiere di Veronetta. A partire da giovedì 6 novembre 2025, l’incrocio tra via Mazza e via dell’Artigliere sarà chiuso al traffico per circa dieci giorni per consentire i lavori di posa delle nuove tubature a cura di Acque Veronesi. Durante il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

