Il cantiere di Veronetta entra in una nuova fase e cambia ancora la viabilità
Nuove modifiche temporanee alla circolazione nel quartiere di Veronetta. A partire da giovedì 6 novembre 2025, l’incrocio tra via Mazza e via dell’Artigliere sarà chiuso al traffico per circa dieci giorni per consentire i lavori di posa delle nuove tubature a cura di Acque Veronesi. Durante il. 🔗 Leggi su Veronasera.it
