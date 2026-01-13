Per Amsterdam è meglio usare i pattini che la bici | la città è una grande pista di ghiaccio – Il video

In questo periodo, Amsterdam si presenta come una vasta pista di ghiaccio, rendendo difficile l’uso della bicicletta. Per spostarsi in modo più pratico, i pattini rappresentano un’alternativa efficace. La città, di solito attraversata in bici, invita a scegliere soluzioni diverse per muoversi in sicurezza e comodità. Questo video illustra le condizioni attuali di Amsterdam, evidenziando come i pattini possano risultare più adatti rispetto alla bicicletta.

Non è decisamente il periodo ideale per girare in bici ad Amsterdam. La città è diventata letteralmente una pista di ghiaccio, rendendo un'impresa anche solo una semplice passeggiata. Auto in panne, ciclisti a terra, pedoni che si reggono a qualunque cosa pur di non scivolare. Sono tante le immagini condivise sui social, dalla città stretta nella morsa del gelo.

