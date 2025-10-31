La vicesindaca Clancy | Gli alloggi del Comune per gli ex occupanti Liste Acer rispettate

"Nessuno scavalcherà alcuna graduatoria. Ci sono regole, criteri, punteggi: chi era in via Don Minzoni è stato preso in carico dal Comune e i servizi sociali valuteranno caso per caso". La vicesindaca Emily Clancy – che ha la delega alla Casa – interviene dopo l’intesa con le cinquanta famiglie che hanno lasciato l’immobile Asp dopo l’occupazione, spiegando nel dettaglio l’iter che verrà. Vicesindaca, la destra sostiene che Bologna "premia gli occupanti" regalando loro case Acer. Che cosa risponde? "La destra non sa come funziona, mentre sbandiera il piano casa di Salvini che prevede 660 milioni per tutta Italia dal 2027, quando il nostro Piano per l’abitare stanzia duecento milioni su Bologna e la Regione trecento per l’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

