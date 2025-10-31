La vicesindaca Clancy | Gli alloggi del Comune per gli ex occupanti Liste Acer rispettate
"Nessuno scavalcherà alcuna graduatoria. Ci sono regole, criteri, punteggi: chi era in via Don Minzoni è stato preso in carico dal Comune e i servizi sociali valuteranno caso per caso". La vicesindaca Emily Clancy – che ha la delega alla Casa – interviene dopo l’intesa con le cinquanta famiglie che hanno lasciato l’immobile Asp dopo l’occupazione, spiegando nel dettaglio l’iter che verrà. Vicesindaca, la destra sostiene che Bologna "premia gli occupanti" regalando loro case Acer. Che cosa risponde? "La destra non sa come funziona, mentre sbandiera il piano casa di Salvini che prevede 660 milioni per tutta Italia dal 2027, quando il nostro Piano per l’abitare stanzia duecento milioni su Bologna e la Regione trecento per l’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Le politiche abitative tornano al centro, oltre gli sgomberi, oltre i soliti schemi. Coalizione Civica ringrazia tutta l'amministrazione, a partire dalla Vicesindaca Emily Clancy, e tutte le istituzioni coinvolte nella risoluzione dell’occupazione di via Don Minzoni. Anco - facebook.com Vai su Facebook
1. Grazie alla vicesindaca Clancy ho scoperto che nel 2025 è possibile avere appartamenti in affitto a Bologna a 500 euro. - Nel 2000 mi trasferii da Bologna a Forli, perchè lavoravo anche a Ravenna, e non potevo permettermi un appartamento con quello ch - X Vai su X
La vicesindaca Clancy: "Gli alloggi del Comune per gli ex occupanti. Liste Acer rispettate" - La delegata allle politiche abitative: "Chi era in via Don Minzoni non scavalcherà le famiglie in graduatoria per gli appartamenti Erp. Secondo ilrestodelcarlino.it
Clancy: “Gli sforzi di Bologna sulla casa non bastano” - Lo conferma la vicesindaca Emily Clancy, che in question time ha risposto ad una interrogazione di Fratelli d’I ... Lo riporta bolognatoday.it
Alloggi a canone concordato: il Comune punta altri immobili - Nei giorni scorsi la giunta ha approvato i criteri per formare la graduatoria per l’assegnazione in affitto di alloggi di ... Da lanazione.it