La ' Domenica in Piazza dei Libri'

Domenica 18 gennaio 2026, a partire dalle ore 13.00, si svolgerà in Piazza dei Libri l'evento 'Domenica in Piazza'. Un'occasione per trascorrere un pomeriggio dedicato alla cultura e alla lettura in un contesto tranquillo e accogliente. L'iniziativa invita i partecipanti a condividere momenti di relax e di interesse per i libri, nel rispetto delle normative e delle buone pratiche.

Domenica 18 gennaio 2026, a partire dalle ore 13.00, appuntamento in Piazza dei Libri con la 'Domenica in Piazza'. Pranzo della domenica a cura della Locanda Gammazita, concerto di 'Orchestrina da barba siciliana', scacchi liberi.

