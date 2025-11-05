La Domenica in Piazza dei Libri
Appuntamento il 9 novembre 2025 a Piazza dei Libri. Dalle ore 13.00 in poi il pranzo della domenica a cura di 'Locanda Gammazita' (per prenotare un tavolo telefonare al numero 393-5297304 e 366-6754041. E poi: musica, laboratori artistici per bambine e bambini. Per informazioni e prenotazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
