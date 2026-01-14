La data del referendum sulla magistratura? La scelgono i magistrati
Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati sarà convocato secondo la decisione dei magistrati stessi. La data dell'evento, infatti, sarà stabilita da chi opera quotidianamente nel settore giudiziario, lasciando di conseguenza questa scelta alla loro discrezione. Questa modalità di definizione sottolinea il ruolo diretto degli operatori della giustizia nel processo decisionale riguardante una riforma importante per il sistema giudiziario italiano.
Saranno i magistrati a decidere quando si farà il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. E questo a causa di un ricorso presentato da quindici «cittadini», che hanno chiesto al Tar del Lazio di sospendere l’iter che dovrebbe portare gli italiani alle urne il 22 e 23 marzo. Tra costoro, si è appreso, ci sono sei magistrati in pensione. È l’ultimo assalto togato alla riforma dell’ordinamento giudiziario, l’ennesimo tentativo di occupare gli spazi della politica. Il motivo è il solito: il No è indietro nei sondaggi, se si votasse oggi vincerebbero i Sì e chi contesta la riforma vuole tempo per provare a ribaltare la situazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
