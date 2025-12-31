A proposito del referendum sulla magistratura e non sulla giustizia

A marzo e aprile, gli italiani saranno chiamati a esprimersi sul referendum riguardante la riforma costituzionale che modifica l'organizzazione della magistratura. La consultazione riguarda aspetti fondamentali del sistema giudiziario e richiede attenzione e comprensione delle implicazioni. È importante approfondire le proposte e valutare le conseguenze per il funzionamento della giustizia nel nostro paese.

LECCE - Tra marzo e aprile gli italiani saranno chiamati a votare sulla riforma costituzionale che ridisegna l'assetto della magistratura. Roberto Tanisi, già presidente del tribunale di Lecce e coordinatore distrettuale per il fronte del "no", esamina le ragioni ufficiali della cosiddetta.

Parla il viceministro Sisto (FI): “Il referendum sulla giustizia a inizio marzo rispetta la legge. Il Cdm ha tempo per l'indizione” - Dopo il rinvio di ieri l'esponente del governo in quota FI spinge per fare in fretta: "Non c'è motivo di aspettare. ilfoglio.it

Giustizia, la sfida di Gratteri sul no alle carriere separate: nasce un altro club del “No” - E ancora: «Usare un linguaggio semplice, comune, ordinario, al di là dei tecnicismi, e soprattutto non autoreferenziale». ilmattino.it

Referendum, Silvia Albano: “Riforma non migliorerà la giustizia, non renderà i processi più veloci”

A PROPOSITO DEL REFERENDUM In un’intervista pubblicata oggi dal Quotidiano di Puglia ho risposto alle domande di Fabio Casilli sul parere della Commissione Tecnica, chiamata ad esprimersi sull’ammissibilità del referendum abrogativo sul progetto di - facebook.com facebook

La folle strategia ostruzionista dei sostenitori del No per allungare i tempi di celebrazione del referendum sulla separazione delle carriere. Ecco il loro piano. Mandare 15 cittadini in Cassazione ad avviare la raccolta di 500mila firme per chiedere il referendum x.com

