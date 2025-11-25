Al via corsi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole dell’Infanzia L’iniziativa del Comune di Genova Coinvolti 300 bambini

Un nuovo progetto promosso dal Comune di Genova porterà l’educazione sessuale e affettiva all’interno di quattro scuole dell’infanzia comunali. L’avvio è previsto per gennaio 2026 e coinvolgerà circa 300 bambini e bambine tra i 3 e i 5 anni. L’iniziativa è stata presentata a palazzo Tursi dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessora alla Scuola Rita Bruzzone, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

