AGI - "La prossima settimana firmerò i nuovi programmi scolastici per materne, elementari e medie. Oggi accade che si studi approfonditamente un felino preistorico vissuto in Messico milioni di anni fa e poi si trascurino Atene, Roma e Gerusalemme ": ad annunciarlo è il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, che in un'intervista a Il Giornale ha osservato come la nuova dottrina strategica Usa ponga un tema enorme: "Quale futuro può avere un'Europa che non fa figli, non tutela i propri interessi, non crede più in se stessa e ignora la propria storia?". "Riportiamo ordine nelle priorità ", ha affermato il ministro, "i ragazzi devono uscire dalle medie avendo compreso che la nostra civiltà nasce da Atene, da Roma, dal cristianesimo, dall'Umanesimo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Valditara: a scuola "rimetteremo al centro i valori dell'Occidente"

