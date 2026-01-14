La Cina ordina alle proprie aziende di non usare software di sicurezza di Stati Uniti e Israele

Le autorità cinesi hanno disposto alle aziende locali di interrompere l’uso di software di sicurezza provenienti da società statunitensi e israeliane, ritenendo che tali strumenti rappresentino un rischio per la sicurezza nazionale. Questa decisione si inserisce in un quadro di politiche volte a rafforzare la sovranità digitale e a limitare la dipendenza da tecnologie esterne. La misura potrebbe influenzare le relazioni tra Cina e le aziende coinvolte, con ripercussioni sul settore della cybersicurezza.

Le autorità cinesi hanno ordinato alle aziende nazionali di smettere di utilizzare software per la cybersicurezza sviluppati da circa una dozzina di società statunitensi e israeliane, citando motivi di sicurezza nazionale. Lo riferiscono a Reuters due persone informate sui fatti. Tra le aziende coinvolte figurano Broadcom, attraverso la controllata VMware, Palo Alto Networks e Fortinet per gli Stati Uniti, e Check Point Software Technologies per Israele. Le autorità di Pechino temono che questi software possano raccogliere e trasferire all’estero informazioni sensibili, esponendo aziende e infrastrutture a rischi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Cina ordina alle proprie aziende di non usare software di sicurezza di Stati Uniti e Israele Leggi anche: Bozza russa contro gli Stati Uniti su Gaza: Israele, due Stati e cessate il fuoco al centro di un nuovo duello globale Leggi anche: Cosa prevede la bozza di accordo tra Stati Uniti e Cina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Devon&Devon accelera nel Far East con una nuova società in Cina; Ue, convergenza con la Cina sui dazi per le auto elettriche; Addio work-life balance, cos'è il modello di lavoro 996 delle aziende della Silicon Valley?; Il viaggio in Cina ci ha aperto gli occhi. Nvidia: da Pechino stop acquisto chip AI per aziende cinesi (Ft) - La Cina ordina alle proprie aziende tecnologiche di interrompere gli acquisti di semiconduttori di intelligenza ... ilsole24ore.com La disfida dei chip, Pechino blocca le vendite in Cina dei processori Nvidia: «Faremo da soli», l’ira degli Usa - La Cina ordina alle proprie aziende tecnologiche di interrompere gli acquisti di semiconduttori di intelligenza artificiale da Nvidia nel tentativo di supportare la crescita della propria industria. corriere.it Per vincere la partita sull’IA la Cina punta tutto su se stessa - La Cina avrebbe chiesto alle proprie aziende di chip che chiedono sovvenzioni statali di utilizzare almeno il 50% di strumenti nazionali ... formiche.net

Bessent lancia l'allarme: la Cina lancia l'allarme mentre l'esercito statunitense è sotto pressio...

Un centauro appassionato di motociclette ha acquistato una Moto Morini dalla Cina in cambio di 5.500 euro: ecco come è andata. https://auto.everyeye.it/notizie/ordina-moto-morini-cina-affare-speso-5-500-euro-851500.htmlutm_medium=Social&utm_sour facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.