Cosa prevede la bozza di accordo tra Stati Uniti e Cina

Gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato un quadro preliminare per un’intesa commerciale che i due leader discuteranno di persona nei prossimi giorni, e che raffredda le tensioni della scorsa settimana. Secondo il segretario al Tesoro Scott Bessent, l’intesa — raggiunta ai margini del vertice dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico in Malaysia — mira a neutralizzare la minaccia di dazi del 100 per cento sulle importazioni cinesi, prevista per l’1 novembre, e comprende il negoziato finale sulla cessione delle attività statunitensi di TikTok. Cosa si sa del framework concordato tra Cina e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cosa prevede la bozza di accordo tra Stati Uniti e Cina

