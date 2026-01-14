Kodaclips un nuovo singolo con Linda

Kodaclips, gruppo originario di Cesenatico, presenta il nuovo singolo ‘27’, pubblicato da Bronson Recordings. La canzone affronta temi di inadeguatezza, il passare del tempo e la frenesia della vita quotidiana. Con un sound essenziale e introspectivo, il brano invita ad una riflessione sincera sui momenti di difficoltà e sui cambiamenti personali. Un’uscita che si inserisce nel percorso artistico della band, esprimendo emozioni autentiche e attuali.

Sentirsi inadeguati, travolti dal passare del tempo e bombardati da avvenimenti continui. I cesenati Kodaclips raccontano questi sentimenti nel nuovo singolo '27', pubblicato dall'etichetta Bronson recordings. La band mescola rock alternativo e shoegaze, con un muro sonoro che li ha portati a esibirsi all'estero diverse volte. Il gruppo è composto dal chitarrista Lorenzo Ricci, il bassista Sonny Sbrighi, il batterista Francesco Casadei Lelli e dalla nuova cantante Linda Capuano, cui si aggiunge il chitarrista Samuele Bernardi.

