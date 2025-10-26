Le ’Sensazioni’ di Linda Marchetti Online il singolo della ragazzina

La vogliono alla Rai e a Mediaset, intanto lei scrive il suo secondo singolo. È la cantante e pianista Linda Marchetti, quattordicenne spezzina il cui brano ‘Sensazioni’, sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme online. Il pezzo segue quello d’esordio, ‘Lei è la mia luce’, interamente autoprodotto. La ragazza, che quest’anno frequenta la prima al liceo musicale Cardarelli (dopo la scuola media ad indirizzo musicale Silvio Pellico di piazza Verdi), ha scritto sia il testo che la musica anche della nuova canzone prodotta da Blaze Drumz. "Non ho mai studiato composizione – dichiara la giovane non vedente – sto approcciando il tema solo oggi in questo percorso scolastico, con tac, ovvero teoria, analisi e composizione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

