Juventus nuovo terzino nel mirino | piace Belghali del Verona
La Juventus avrebbe messo nel mirino Rafik Belghali, terzino del Verona, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Si tratta di un possibile nuovo acquisto nel settore difensivo della squadra, in un mercato caratterizzato da diverse trattative e obiettivi.
Belghali nel mirino della Juve Nuovo nome nel mercato della Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus starebbe pensando a Rafik Belghali, terzino del Verona. Un rinforzo ideale per la fascia destra. Belghali è finito nel mirino dei bianconeri e potrebbe andare a sostituire Joao Mario, ormai dato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
CHI È FONSECA, IL NUOVO GIOVANE NEL MIRINO DELLA JUVENTUS
Nasce oggi Juventus Play, un nuovo canale televisivo interamente dedicato al mondo bianconero Tutti i dettagli - facebook.com facebook
Nasce Juventus Play: il nuovo canale televisivo FAST dedicato all’universo bianconero juve.it/JuventusPlayTV x.com
