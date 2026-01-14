Juventus Mingueza sempre più caldo | valutato l’affondo a gennaio

La Juventus sta monitorando con attenzione la situazione di Oscar Mingueza, calciatore attualmente sotto contratto. Negli ultimi giorni, il club ha analizzato approfonditamente le condizioni dell’operazione, valutando la possibilità di un intervento già nel mercato di gennaio. La candidatura del difensore spagnolo si inserisce tra le opzioni per rafforzare la rosa, con una decisione che potrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Il nome di Oscar Mingueza continua a scaldare il mercato della Juventus. Nelle ultime ore il club bianconero ha approfondito la situazione contrattuale del difensore, valutando seriamente la possibilità di anticipare l’operazione già a gennaio. Cresciuto nel Barcellona, Mingueza è in scadenza a giugno con il Celta Vigo, dettaglio che apre scenari immediati. A Torino si riflette sull’affondo: la Juventus potrebbe decidere di chiudere subito per evitare aste estive e garantire a Spalletti un rinforzo immediato sulla fascia. Attenzione però alla concorrenza. Sul giocatore resta vivo l’interesse dell’ Aston Villa, che monitora da vicino l’evolversi della trattativa e potrebbe inserirsi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

